Чемпіонат Європи з біатлону: українки не зачепилися за медалі у спринті

У польському місті Душники-Здруй 29 січня продовжився чемпіонат Європи з біатлону. У жіночому спринті українські біатлоністки не змогли поборотися за медалі.

Джерело: 24 канал

Чемпіонкою Європи з біатлону стала латвійка Байба Бендіка. Вона на двох вогневих рубежах допустила один промах, але все одно виграла "золото".

До речі Меркушина здобула "срібло" в індивідуалці на чемпіонаті Європи з біатлону

Срібною призеркою чемпіонату Європи стала норвежка Каролін Ердаль. Вона з чистою стрільбою програла латвійці всього 5 секунд. Бронзову медаль виграла Анастасія Шевченко з Росії.

Результати гонки

1. Байба Бендіка (Латвія)

2. Каролін Ердаль (Норвегія)

3. Анастасія Шевченко (Росія)

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10. Віта Семеренко (Україна)

14. Ірина Петренко

22. Анастасія Меркушина

29. Катерина Бех

66. Анна Кривонос

67. Надія Белкіна

Українські біатлоністки, на жаль, не змогли зачепитися за нагороди. Найближчою до медалі була досвідчена Віта Семеренко. Вона з одним промахом програла чемпіонці 27 секунд та посіла 10-е місце.

Найкраще з українок відстрілялася Ірина Петренко. З чистою стрільбою вона програла Бендіці 37 секунд.



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