Про прикру та болісну ситуацію у своєму інстаграмі розповіла українська спортсменка Вікторія Урсатій. Відповідний допис з'явився 17 квітня, але активніше про інцидент почали говорити лише зараз.

Читайте також МКІП засудило участь росіянина в українському конкурсі, а оргкомітет дорікнув обуреним

Заборонили вийти з прапором України

Дівчина розповіла, що в неділю 16 квітня у Кишиневі відбувся Чемпіонат світу з латиноамериканських танців серед професіоналів (WDSF PD World Championship Latin). Під час нього наші спортсмени хотіли вийти на церемонію вистави учасників з українським прапором. Але зробити це їм заборонили.

По завершенні Чемпіонату наша спортсменка розкритикувала організаторів чемпіонату. Вона виклала відео, в якому крізь сльози розповідає, що Федерація спортивних танців Молдови не дозволила українським спортсменам вийти зі своїм прапором.

Коли у твоїй країні йде війна, гинуть люди та гинуть воїни, ми не можемо мовчати і виходити без прапора на головну церемонію представлення країн на міжнародних змаганнях. Наше завдання як спортсменів, щоб за кордоном не забували, що війна продовжується, щоб наш прапор бачили та пам'ятали,

– наголосила Вікторія.

Нашим спортсменам не дозволили вийти з українським прапором: дивіться відео

Оскільки організатори не дозволили вийти з прапором, то наші спортсмени церемонію проігнорували. Під час неї вони зі стягом України стояли за сценою. Вікторія підкреслила, що українці "не проковтнули цю ситуацію". Вона підкреслює, що досі побутує думка, що "спорт поза політикою". Це яскраво демонструє присутність росіян і білорусів на майбутній Олімпіаді. І так, переконана вона, не має бути.

Прапор України майорів, але за межами сцени: дивіться відео

Вікторія розповіла також, що вдень, як і решта пар, її вийшла на паркет. Але в наступне коло вони не вийшли. Тоді у них виникла підозра, що сталося це через велику нашивку прапора України на сорочці.

Зважаючи на те, що ввечері нас через прапор України навіть на церемонію не випустили. Як потім нам сказала директор професійного дивізіону України, то наче не можна було ніяких прапорів. Питання, чому про таке не говорять завчасно і в чому проблема на міжнародних змаганнях виходити з нашивкою?

– зауважила вона.

Також спортсменка додала, що перечитала документ з заборонами. У ньому йшлося, що з прапором не можна виходити на церемонію нагородження. Але не йдеться про церемонію представлення країн.

Через день, 19 квітня, вона повідомила про підготовку скарги через інцидент. Цим займається Всеукраїнська федерація танцювального спорту. Спрямують її до Всесвітньої федерації танцювального спорту.