Не пішли проти УЄФА: ФІФА відмовилась від проведення чемпіонату світу раз на два роки

Міжнародна футбольна федерація планувала частіше проводити Мундіалі. Втім поки організація не бачить можливостей для цього.

ФІФА неоднократно висловлювала зацікавленість у більш частому проведенні чемпіонатів світу з футболу. З початку заснування Мундіалі проводяться раз на чотири роки (за виключенням періоду Другої світової війни).

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Останнім часом організація пропрацьовувала варіант із розіграшем ЧС раз на два роки. Втім, схоже, що від цієї ідеї у федерації відмовились. Про це розповів директор відділу з розвитку ФІФА Арсен Венгер.

Мене попросили опрацювати цей варіант. Я вирішив, що це непогана ідея. Але такий розвиток подій вимагав би повного перегляду кваліфікаційного календаря. Зараз ми не рухаємося до цього. Ми дотримуємось чотирирічного циклу, в рамках якого чемпіонат світу чергується з Євро, чемпіонатом світу серед клубів та ЧС серед жінок. Він стає все більш важливим,

– розповів Венгер.

Варто відзначити, що головними противниками ідеї проведення чемпіонату світу раз на два роки були футбольні клуби та УЄФА. Така реформа лише збільшила би навантаження на гравців, а також могла зашкодити проведенню Євро, яке також відбувається у парні роки.

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Нагадаємо, що з 2026 року на чемпіонат світу будуть виходити аж 48 команд. ФІФА опрацьовує кілька варіантів формату проведення Мундіалю за такої кількості учасників.