Чемпіона світу з легкої атлетики застрелили в США під час перестрілки

Колишнього американського легкоатлета Еммета Кінга застрелили. Чоловік помер у лікарні в неділю, 28 листопада.

Смертельна сварка

Емміт Кінг загинув через стрілянину, співучасником якої він і сам став. За свідченням очевидців, 62-річний Кінг посварив з 60-річним Віллі Уеллсом. під час сварки обоє чоловіків витягли пістолети та відкрили вогонь.

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Поліція, коли прибула на місце події, виявила обох застреленими.

Що варто знати про Еммета Кінга

Емміт Кінг – американський легкоатлет. Спеціалізувався на бігу на коротких дистанціях, а також естафеті.