Чемпіона світу з легкої атлетики застрелили в США під час перестрілки
30 листопада 2021 , 13:53Читать новость на русском
Джерело:Inside the Games
Колишнього американського легкоатлета Еммета Кінга застрелили. Чоловік помер у лікарні в неділю, 28 листопада.
Смертельна сварка
Емміт Кінг загинув через стрілянину, співучасником якої він і сам став. За свідченням очевидців, 62-річний Кінг посварив з 60-річним Віллі Уеллсом. під час сварки обоє чоловіків витягли пістолети та відкрили вогонь.
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Поліція, коли прибула на місце події, виявила обох застреленими.
Що варто знати про Еммета Кінга
Емміт Кінг – американський легкоатлет. Спеціалізувався на бігу на коротких дистанціях, а також естафеті.
- На Панамериканських іграх 1979 року в Сан-Хуані Кінг фінішував третім у бігу на 100 метрів.
- На чемпіонаті світу 1983 року в Хельсінкі він виграв бронзову медаль на дистанції 100 метрів.
- В естафеті 4х100 метрів Кінг став переможцем – команда тоді встановила світовий рекорд 37,86 секунди
- На Олімпійських іграх 1984 і 1988 років Кінг кваліфікувався як запасний в американській естафеті 4х100 метрів. США виграли золото в Лос-Анджелесі 1984 року, але Кінг не отримав медаль, оскільки він не виступав ні в забігах, ні в фіналі.