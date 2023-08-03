Третій день поспіль із рекордом: Україна продовжує запалювати на ЧС із параплавання

У Манчестері 31 липня розпочався чемпіонат світу з параплавання. Закінчився третій змагальний день, у якому українці знову встановили новий рекорд.

Збірна України, яка до цього вже мала дев'ять нагород, здобула ще сім. Головними успіхами дня стало "золото" Максима Веракси та європейський рекорд у змішаній естафеті, пише 24 Канал.

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Успішний день, після якого збірна України піднялася на одну сходинку

Єдине перемогу в третій змагальний день здобув восьмиразовий паралімпійський чемпіон та рекордсмен світу Максим Веракса. Він проплив 50 метрів вільним стилем, змагаючись зі спортсменами з порушенням зору, за 24.17 секунди. На 0.21 секунди йому поступився ще один українець, дворазовий призер Паралімпійських ігор Ілля Яременко. Він випередив на 0.02 секунди найближчого переслідувача, чим забезпечив Україні подвійну перемогу.

Дивіться відео переможного запливу Веракси та Яременка

"Срібло" третього змагального дня також здобули Антон Коль (100 метрів на спині), Анна Стеценко (50 метрів вільним стилем), Данило Чуфаров (100 метрів брасом).

Другою знаковою подією дня стало побиття європейського рекорду українською командою. У складі Анни Гонтар, Андрія Драпкіна, Ярослава Семененка та Ірини Пойди наші плавці завоювали срібні нагороди у змішаній естафеті 4х50 метрів комплексом. Попри те, що українців випередила китайська команда, результат наших спортсменів увійшов у історію. Тепер європейський рекорд на цій дистанції – 2:33.29 хвилини.

"Бронзу" у скарбничку нашої збірної додав віцечемпіон ОІ-2020 Олексій Вірченко. Він здобув свою медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем, пропливши за 52.78 секунди.

. Із 16 нагородами (4 золоті, 8 срібних та 4 бронзові) після трьох змагальних днів Україна посідає проміжне шосте місце в медальному заліку чемпіонату світу, поступаючись лише одним "золотом" Канаді, яка замикає топ-5.