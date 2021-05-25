Історична сенсація: Канада програла третій матч на ЧС з хокею – відео

Збірна Канади продовжує встановлювати власні антирекорди на ЧС з хокею. У третьому матчі поспіль канадці зазнали поразки і тепер ризикують не потрапити до чвертьфіналу.

Німеччина – Канада 3:1

Підопічні Жерара Галлана в першому матчі сенсаційно зазнали поразки від Латвії (0:2), потім поступилися США (1:5), а 24 травня були слабші Німеччини (1:3).

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У Канади на рахунку 0 очок. У турнірній таблиці "кленові листя" займають сьоме місце в групі B і випереджає тільки команду Італії за різницею забитих і пропущених голів. Свій наступний матч на планетарній першості Канада проведе 26 травня проти Норвегії.

Чехія – Білорусь 3:2 ОТ

Збірна Чехії на чемпіонаті світу програла стартові два матчі, проте в третій зустрічі зуміла обіграти Білорусь 3:2 в овертаймі.