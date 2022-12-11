Визначилися усі учасники півфіналу ЧС-2022: хто з ким зіграє та коли матчі

На чемпіонаті світу з футболу зіграли усі матчі 1/4 фіналу. Відтак визначилися чотири збірні, які боротимуться за медалі Мундіалю.

Чемпіонат світу 2022 в Катарі продовжує дивувати сенсаційними та несподіваними результатами матчів. Вперше за всю історію світових турнірів до півфіналу пробився представник Африки. Унікальне досягнення підкорилося збірній Марокко.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

У півфіналі чемпіонату світу 2022 виступлять дві європейські збірні (Франція та Хорватія), одна Південної Америки (Аргентина), а також одна з Африки (Марокко).

Чинні чемпіони світу французи двічі вигравали золоті нагороди Мундіалю (1998, 2018). Аргентина теж двічі ставала найсильнішою збірною світу (1978, 1986). Команда Хорватії має в своєму активі срібні (2018) та бронзові нагороди (1998) чемпіонатів світу. Для повного комплекту їм не вистачає лише медалей найвищої проби.

Збірна Марокко вже побила всі рекорди африканських команд в історії турніру. Проте підопічні Валіда Реграгі спробують довести, що півфінал – це не межа їх можливостей.

Матчі 1/2 фіналу ЧС-2022

13 грудня

21:00. Хорватія – Аргентина

14 грудня

21:00. Франція – Марокко

Переможці півфінальних матчів розіграють золоті та срібні нагороди чемпіонату світу 18 грудня, а невдахи проведуть поєдинок за третє місце (17 грудня).