По телебаченню, онлайн і навіть на радіо: хто буде транслювати матчі ЧС-2022 з футболу в Україні
Джерело:Суспільне
Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі стартує 20 листопада. Матчі будуть доступні до перегляду і в Україні. При цьому їх транслюватимуть як по телебаченню, так і онлайн. Також будуть доступні радіотрансляції.
В Україні матчі будуть транслювати на Суспільному та платформі Megogo.
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Суспільне
Суспільне Мовлення транслюватиме всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису.
Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д.). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.
- сайт Суспільне Спорт: прямі трансляції та повтори матчів, найкращі моменти матчів, усі новини з Катару та ексклюзивні матеріали з місця подій;
- Youtube-канал Суспільне Спорт: найкращі моменти матчів, щоденний дайджест головних подій дня, репортажі з Катару;
- місцеві телеканали Суспільного мовлення: прямі трансляції та повтори матчів, інформаційно-аналітичні студії про ключові події ЧС-2022;
- Радіо Промінь: прямі трансляції обраних матчів та студії-обговорення цих поєдинків, а також програма "Футбольний кАтарсис".
Megogo
Megogo, як власник субліцензії, візьме на себе трансляції всіх матчів на каналі "Футбол" та у розділі "Спорт". І отримає певну частку ексклюзивів через щільну сітку штатних програм на Суспільному.
Обидві компанії планують робити спеціальні студії та залучати широкий пул коментаторів та експертів.