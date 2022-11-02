По телебаченню, онлайн і навіть на радіо: хто буде транслювати матчі ЧС-2022 з футболу в Україні

Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі стартує 20 листопада. Матчі будуть доступні до перегляду і в Україні. При цьому їх транслюватимуть як по телебаченню, так і онлайн. Також будуть доступні радіотрансляції.

В Україні матчі будуть транслювати на Суспільному та платформі Megogo.

Варте уваги Коли на першому місці не лише футбол: топові матчі ЧС-2022, які привертають додаткову увагу

Суспільне

Суспільне Мовлення транслюватиме всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису.

Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д.). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.

сайт Суспільне Спорт: прямі трансляції та повтори матчів, найкращі моменти матчів, усі новини з Катару та ексклюзивні матеріали з місця подій;

Youtube-канал Суспільне Спорт: найкращі моменти матчів, щоденний дайджест головних подій дня, репортажі з Катару;

місцеві телеканали Суспільного мовлення: прямі трансляції та повтори матчів, інформаційно-аналітичні студії про ключові події ЧС-2022;

Радіо Промінь: прямі трансляції обраних матчів та студії-обговорення цих поєдинків, а також програма "Футбольний кАтарсис".

Megogo

Megogo, як власник субліцензії, візьме на себе трансляції всіх матчів на каналі "Футбол" та у розділі "Спорт". І отримає певну частку ексклюзивів через щільну сітку штатних програм на Суспільному.

Обидві компанії планують робити спеціальні студії та залучати широкий пул коментаторів та експертів.