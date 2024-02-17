Без шансів на медаль: Україна фінішувала поза топ-10 у чоловічій естафеті
У чеському Нове-Мєсто в межах чемпіонату світу з біатлону відбулася одиночна змішана естафета. Чемпіонами світу стали шведи.
17 лютого в межах чемпіонату світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто, відбулася чоловіча естафета. Усього в гонці взяли участь 24 команди, в тому числі й збірна України, пише 24 Канал.
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Україна провалила чоловічу естафету на чемпіонаті світу
Українська команда була представлена Артемом Примою, Дмитром Підручним, Денисом Насиком та Антоном Дудченком. На чотирьох "синьо-жовті" використали 11 запасних патронів, а Насико пробіг ще й коло штрафу. Як наслідок, 13-те місце на фініші.
Чемпіонами світу стали шведи, які уникли штрафних кіл. Срібні та бронзові нагороди здобули відповідно команди Норвегії та Франції.
Результати чоловічої естафети
1. Швеція (0+9) 1:16:22,6
2. Норвегія (4+11) +11,1
3. Франція (3+13) +12,8
4. Німеччина (1+8) +51,6
5. США (0+8) +1:22,2
6. Італія (1+11) +1:44,1
...
13. Україна (1+11) +3:43,7