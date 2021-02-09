Чемпіонат світу з біатлону-2021: фаворити та шанси України на медалі

У словенській Поклюці з 10 до 21 лютого біатлоністи змагатимуться за нагороди чемпіонату сіту-2021. Потрапити на п’єдестал спробують й представники України, які незмінного здобуваю бодай одну медаль на кожному чемпіонаті світу з 2009 року. Які шанси в України та інших біатлоністів – читайте у матеріалі Спорт 24.

Що таке чемпіонат світу?

Це міжнародні біатлонні змагання, що відбуваються з 1958 року. Світова першість не відбувається у роки зимових Олімпійських ігор. Чемпіонат світу включає 7 дисциплін:

Спринт;

гонку переслідування;

індивідуальну гонку;

змішану естафету;

класичну естафету;

мас-старт;

одиночну змішану естафету.

Варте уваги Гонка життя: що чекає Юлію Джиму на чемпіонаті світу з біатлону-2021

Всього на сучасних чемпіонатах світу відбувається 12 гонок. Чемпіонат світу-2021 розпочнеться зі змішаної естафети, після чого продовжиться спринтерськими гонками.

Найцікавіші дисципліни – класичні естафети та гонки з масовим стартом відбудуться в останні два дні чемпіонату світу.

За всю історію чемпіонатів світу Україна виборола 38 медалей (7 золотих, 10 срібних та 21 бронзових). Це дозволяє Україні входити у топ-10 медального заліку за всю історію.

Найсильнішою ж біатлонною країною є Норвегія, яка здобула понад 200 медалей. На п'яти норвежцям наступає Німеччина та Франція.

Найуспішнішим біатлоністом в історії чемпіонатів світу є норвежець Уле-Ейнар Б'єрндален. Він здобув 45 медалей (20 золотих нагород, 14 срібних та 11 бронзових).

У Поклюці чемпіонат світу відбудеться втретє. Що цікаво, світова першість мала відбутися у російській Тюмені. Однак через допінговий скандал Росії заборонили проводити чемпіонат світу.

Календар чемпіонату світу з біатлону-2021

10 лютого, 16:00 – змішана естафета

12 лютого, 15:30 – чоловічий спринт

13 лютого, 15:30 – жіночий спринт

14 лютого, 14:15 – чоловіча гонка переслідування

14 лютого, 16:30 – жіноча гонка переслідування

16 лютого, 13:05 – жіноча індивідуальна гонка

17 лютого, 15:30 – чоловіча індивідуальна гонка

18 лютого, 16:15 – одиночна змішана естафета

20 лютого, 12:45 – жіноча естафета

20 лютого, 16:00 – чоловіча естафета

21 лютого, 13:30 – жіночий мас-старт

21 лютого, 16:15 – чоловічий мас-старт



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24

Склад збірної України

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Валя Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Дар'я Блашко

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Де чекати медалей України

Жіноча індивідуальна гонка повинна стати однією з найцікавіших на чемпіонаті світу. А все тому, що в ній визначатиметься доля малого Кришталевого глобуса. На відміну від чоловічого заліку індивідуальних гонок, у жінок за перемогу боротиметься українка Юлія Джима.

Джима може стати всього третьою українкою, яка виграє малий Кришталевий глобус. Головною суперницею Джими стане італійка Доротея Вірер. Джимі важливо фінішувати вище за Вірер.

Саме індивідуальна гонка може принести Україні медаль, адже Джима на двох попередніх "індивідуалках" виступила надзвичайно вдало. У Контіолахті вона фінішувала 10-ю, а в Антхольці – здобула срібну нагороду.



Юлія Джима / Фото GETTY IMAGES

Важливо зазначити, що Джима на двох гонках не допустила жодного промаху. В індивідуальних гонках саме це має значення. За Джиму говорять і результати попередніх виступів у Поклюці. У 2019 році у Словенії вона здобула єдину особисту перемогу саме в індивідуальній гонці.

У букмекерській конторі Favbet можна зробити ставку, що Юлія Джима здобуде бодай одну медаль на чемпіонаті світу, враховуючи й командні виступи. Коефіцієнт на таку подію – 3,50.

Україна традиційно вдало виступає у жіночій естафеті. Наприклад, на чемпіонаті світу-2020 українки здобули "бронзу". Ймовірно, що на ЧС-2021 наші біатлоністки виступлять "олімпійським" складом, який здобув "золото" в Сочі-2014. Тоді перемогу Україні принесли Юлія Джима, сестри Семеренко та Олена Підгрушна.

Індивідуальна гонка в чоловіків також може подарувати медалі Україні. Зокрема, неймовірним результатом на етапі Кубка світу в Антхольці вистрілив Антон Дудченко. Українець фінішував на високому 5-у місці, що стало найкращим результатом у його кар’єрі.

Що цікаво, у тій гонці Антона від п'єдесталу відділили 0,3 секунди. Загалом у біатлоні часто ведеться контактна боротьба й долю "золота" вирішують якісь миті. У компанії Favbet пропонують зробити ставку, що

Українські вболівальники традиційно чекатимуть медалі від капітана нашої збірної Дмитра Підручного. Він досі єдиний представник чоловічої збірної України, який ставав чемпіоном світу. У 2019 році Дмитро несподівано "вкрав" золоту медаль з рук Йоханнеса Бьо та став чемпіоном світу в гонці переслідування. Також Дмитро вдало виступає у спринтах.

Хто фаворити

На виступ Дмитра Підручного у Поклюці також можна зробити ставку. Коефіцієнт, що Дмитро Підручний виграє хоча б одну медаль (включаючи командні змагання) – 10.

На чемпіонатах світу набагато серйозніші пристрасті, аніж на етапах Кубка світу. Заради медалей біатлоністи віддають останній сили на кожному клаптику дистанції.

Очевидно, що фаворитом у кожній чоловічій гонці буде лідер загального заліку Йоханнес Бьо. Він 10 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж разів підіймався на подіум за "срібло" або "бронзою".

У сезоні-2020/2021 за відсутності Мартена Фуркада виклик Бьо кинув його земляк Стурла Легрейд. За цим молодим норвежцем буде цікаво спостерігати, адже для нього це перший чемпіонат світу. У цьому сезоні Легрейд вже має 5 золотих медалей у рамках Кубка світу.



Йоханнес Бьо / Фото GETTY IMAGES

Загалом у Норвегії надзвичайно потужний десант: Тар'єй Бьо, Йоханнес Дале та Ветле-С’ястад Крістіансен. Усі вони здатні виривати перемоги у кожній гонці, зокрема й класичній естафеті. Тут з норвежцями буде важко боротися, адже жодна збірна не має такого потужного складу.

З інших біатлоністів конкуренцію норвежцям в особистих гонках можуть скласти французи Кантен Фійон-Майє та Емільє Жаклен. Останній неодноразово доводив свою перевагу у швидкості над Йоханнесом Бьо. Потужну форму у цьому сезоні демонструє Лукас Хофер, Мартін Понсілуома та Арнд Пайффер.

Надзвичайно драматична боротьба очікується серед жінок. У сезоні-2020/2021 між Марте Олсбю, Тіріль Екхофф та Ханною Еберг ведеться запекла боротьба у загальному заліку.

Не варто списувати з рахунків досвідчену Доротею Вірер, яка тричі ставала чемпіонкою світу. Їй також належить цікаве досягнення.

На чемпіонаті світу-2019 стався далеко нерядовий момент. Вірер змогла здобути три комплекти нагород. Італійка виграла мас-старт, фінішувала другою в одиночній змішаній естафеті та третьою – у змішаній естафеті.

Favbet пропонують ризикнути та зробити ставку, що хтось з біатлоністів повторить досягнення Вірер.

Надзвичайно цікаво буде стежити за австрійкою Лізою -Терезою Хаузер. Вона набрала потужну форму і має всі шанси вперше стати призеркою чемпіонату світу.

Відмінний сезон демонструє білоруска Дінара Алімбекова. Уваги заслуговують потужні Деніз Херманн та Жустін Бреза.

Щодо естафет, то тут перевага Норвегії не така, як у минулому сезоні. Франція, Швеція та Німеччина зуміли нав'язали боротьбу упродовж сезону й обов’язково претендуватимуть на "золото". Разом з тим, боротьбу за медалі обов’язково поведуть українки!

Як вплине COVID-19

У сезоні-2020/2021 біатлоністам доводиться боротися не тільки одне з одними, але й з пандемією. Всю лють коронавірусу на собі відчули українці. Наші біатлоністи не можуть поїхати додому від старту сезону через карантин. Окрім того, через обмеження наші біатлоністи не змогли пройти нормальну підготовку до сезону й виходили на свій пік завдяки Кубку світу.



Дмитро Підручний / Фото GETTY IMAGES

На чемпіонаті світу будуть діяти суворі правила. Зокрема, усю збірну можуть ізолювати, якщо в одно члена виявлять коронавірус. Букмекери пропонують зробити ставку, що Йоханнес Бьо або Марте Олсбю Ройзланд отримають позитивні результати тестів на COVID-19. Якщо така прикрість станеться з кимось з норвежців – коефіцієнт 15.

Чи "сконфузяться" росіяни?

Також існує ймовірність, що одну з гонок перенесуть через коронавірус. Наприклад, наприкінці сезону-2019/2020 взагалі скасували декілька стартів. Відтак, можна зробити ставку, що мінімумбільше, ніж на 24 години. Така подія оцінена коефіцієнтом 10.

Не так давно на етапі Кубка світу з лижних гонок стався справді дикий інцидент за участі росіянина Олександра Большунова. Програючи гонку Йоні Мякі, він почав бити фінського гонщика.

Букмекери припускають, що такий сценарій може відбутися і на чемпіонаті світу з біатлону. Якщо– коефіцієнт 15.

Слід нагадати, що через приховування допінгу Росію покарали на 2 роки. Відтак, на чемпіонаті світу російського прапора та гімну не буде. Російські біатлоністи виступатимуть під нейтральним прапором.