Чемпіона світу 2022 мали провести США, а не Катар: відверте зізнання Блаттера про змову

Вже 20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу 2022 року, який прийме Катар. Але цей турнір міг відбутися це в цій країні, а в США.

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер розповів, як відбулися вибори країн-господарів Мундіалю. Не обійшлося без внутрішніх домовленостей. Хоча дехто і не дотримав слова, змінивши думку в останній момент.

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"Вибір Катару був помилкою. Тоді ми домовилися у виконавчому комітеті, що Росія прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2018 року, а США – 2022. Це було б жестом миру, якби два давні політичні опоненти організували чемпіонат світу один за одним", – розповів Зепп Блаттер.

Для цього навіть дещо змінили процедуру вибору країни-господарки. Адже до цього ФІФА ще жодного разу не обирало одразу дві країни поспіль. Та й обирали аж за вісім років до проведення першого Мундіалю. До цього таке голосування проводили за шість років, і лише у випадку Бразилії – за сім років то турніру.

Тож Катар отримав значну перевагу, адже мав 12 років для підготовки. Хоча про те, що саме ця країна прийматиме турнір, домовилися в останній момент не без політичного втручання.

"За тиждень до конгресу ФІФА 2010 року Мішель Платіні зателефонував мені, щоб сказати, що наш план не спрацює. Його запросили до палацу президента Саркозі, який щойно обідав із наслідним принцом Катару. Саркозі сказав Платіні: "Подивіться, що ви та ваші колеги з УЄФА можете зробити для Катару, коли буде обиратися господар чемпіонату світу", – розповів Блаттер.

Саме через зміну думки Платіні, який проголосував за Катар, ця країна й отримала право провести чемпіонат світу 2022. На думку Блаттер, Франція пішла на такий крок "через гроші".

"Звичайно, йшлося і про гроші. Через пів року Катар купив у французів винищувачі за 14,6 мільярда доларів", – заявив Блаттер.