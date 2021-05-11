Чемпіонська гонка в Ла Лізі: які шанси у Барселони та Реала вирвати "золото" в Атлетіко – анонс

В Іспанії на фінішну пряму виходить чемпіонська гонка. За три тури до завершення Ла Ліги сезону-2020/2021 на золоті медалі зберігають шанси 4 команди. Більшої інтриги немає у жодному топ-чемпіонаті Європи. Хто ж стане чемпіоном Іспанії – читайте у матеріалі Спорт 24.
Атлетіко Мадрид
"Матрацники" уже тривалий час лідирують в іспанській Прімері. Але підопічні Дієго Сімеоне зуміли розгубити гігантський відрив над конкурентами. Атлетіко втрачав очки, де не мав цього робити: поразка Атлетіку та Леванте, нічия з Бетісом та Хетафе.
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Однак в останніх турах команда з Мадрида взялася за голову та продовжує зберігати мінімальний відрив у 2 очки над Реалом та Барселоною.
Фото / Атлетіко Мадрид
"Червоно-білі" виграли 4 поєдинки поспіль та не програли у принциповому поєдинку Барселоні (0:0). Уже в наступному турі Атлетіко чекає, мабуть, найбільше випробовування, від якого буде залежати чемпіонство.
Мадридський клуб вдома зустрінеться з 5 командою чемпіонату Реал Сосьєдадом. Перевага "матрацників" у порівнянні з Реалом та Барселоною – це два домашні матчі та один виїзд до аутсайдера чемпіонату.
Календар Атлетіко
- Атлетіко – Реал Сосьєдад
- Атлетіко – Осасуна
- Вальядолід – Атлетіко
Слід сказати, що в першому колі Атлетіко обіграв усіх трьох майбутніх суперників!У букмекерській компанії Favbet саме Атлетіко вважають фаворитом чемпіонської гонки. Здобуття першого чемпіонства з 2014 року букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,68.
Реал чи Барселона
- Разом з тим, букмекери пропонують ідентичний коефіцієнт 3,80 на те, що чемпіоном Іспанії знову стане Реал або ж каталонська Барселона.
Реал та Барселона програють Атлетіко всього 2 очки. Слід сказати, що обидва гранди вже декілька разів втрачали нагоду вирватися на першу сходинку. Наприклад, Барселона 29 квітня сенсаційно програла Гранаді.
Фото ФК Реал
Втрачені 3 очки дозволили б каталонцям зараз бути першими. Натомість Реал у 35 турі не зміг обіграти Севілью. Перемога дозволила б команді Зінедіна Зідана зрівнятися з "матрацниками". Також Реал не зміг обіграти Бетіс та Хетафе.
У порівнянні з Атлетіко та Барселоною у Реала найгірший календар. Окрім двох виїздів, "вершковим" доведеться зіграти проти команд, які претендують на місця у єврокубках.
Календар Реала
- Гранада – Реал
- Атлетік – Реал
- Реал – Вільярреал
У першому колі Реал зумів обіграти тільки Гранаду. У матчі з Вільярреалом було зафіксовано нічию, а в поєдинку з Атлетіком – поразку.
Атлетік Більбао не програє у чемпіонаті Іспанії вже 6 матчів. Саме цю команду Реалу й слід остерігатися!
Календар Барселони
- Леванте – Барселона
- Барселона – Сельта
- Ейбар – Барселона
Найсерйознішим суперником Барселони на завершенні сезону буде не Сельта чи Леванте. Барселоні доведеться зустрітися з останньою командою чемпіонату – Ейбаром. "Зброярі" відчайдушного намагаються зберегти прописку в елітному дивізіоні.
У попередніх турах Ейбар обіграв Алавес та Хетафе і набрав 29 очок. Від рятівного 17 місця команду відділяють всього 2 очки. Тому в матчі з Барселоною може вирішуватися доля "зброярів" і так просто команда не здасться.
Фото getty images
На користь Ейбара говорить те, що вони єдина команда з останніх суперників Барселони, які відбирала очки в каталонців у першому колі. 29 грудня 2020 року команди розписали нічию 1:1.
Найменш вмотивований суперник Барселони – це Леванте. Команда комфортно розташувалася у середині турнірної таблиці й ні на що не претендує. Водночас Сельта ще може поборотися за єврокубки, але в команди з Віго не так багато шансів.
Севілья
Календар Севільї
- Севілья – Валенсія
- Вільярреал – Севілья
- Севілья – Алавес
Найгірші шанси виграти Ла Лігу у Севільї. По-перше, команда Хулена Лопетегі програє Атлетіко 6 очок.
Фото ФК Севілья
По-друге, в останніх турах Севільї доведеться зіграти проти сильних суперників. Зокрема в останньому турі Севілью чекає зустріч з Алавесом, якому доводиться відстоювати право залишитися у Ла Лізі.У букмекерській компанії Favbet пропонують коефіцієнт 220 на те, що Севілья у підсумку стане чемпіоном Іспанії.
Окрім того, що Севілья має виграти усі свої матчі, команді потрібно надіятися на осічку суперників майже у всіх наступних поєдинках.