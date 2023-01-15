Найнебезпечніший нокаутер ММА втратив чемпіонський пояс UFC та покинув промоушен

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну вирішив покинути організацію. Бійцю пропонували дуже вигідний контракт, проте він не погодився на запропоновані умови.

Президент UFC Дана Вайт пояснив рішення Френсіса Нганну залишити організацію. На думку бізнесмена, у "Хижака" були причини покинути промоушен і відмовитися від захисту чемпіонського титула.

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Травма чи легкі гроші? Що змуcило Нганну покинути UFC

У Нганну була складна травма, через яку він не зумів вчасно підготуватися до титульного бою. Тож організація не мала можливості затягувати із поєдинком за чемпіонське звання.

"Навіть зараз він важить понад 135 кілограмів. У нього щойно була операція на коліні. Він не пройшов тренувальний табір. Нганну не знає, що буде з його коліном, він не молодшає. Я навіть не впевнений, що він був готовий битися у березні. Ми не можемо продовжувати гальмувати дивізіон, намагаючись домовитись із цим хлопцем. Ми намагалися зробити цей бій, але він думає, що він має великі можливості за межами UFC з суперниками рівнем нижче", – сказав Вайт.

Президент UFC вважає, що Нганну вирішив підзаробити грошей у слабкіших промоушенах, де немає сильних суперників.

Тобі пропонують побитися з найкращим бійцем усіх часів. Ти можеш стати найбільш високооплачуваним важкоатлетом в історії компанії або можеш битися десь ще за великі гроші з кимось нижчим рівнем. Ви можете поставити це питання Френсісу, але моя думка така: це не вперше, коли відбувається подібне,

– заявив президент UFC.

Зауважимо, що за вакантний титул чемпіона UFC у важкій вазі будуть битися Джон Джонс і Сиріл Ган. Їх поєдинок відбудеться 4 березня.

Кар'єра Нганну