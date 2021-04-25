Чемпіон світу з ралі Ож'є влаштував аварію на гоночному автомобілі та втік від поліції: відео

На гран-прі Хорватії чемпіонату світі з ралі стався доволі дивний епізод. Семиразовий чемпіон світу Себастьян Ож'є на гоночному автомобілі став учасником аварії. А після того, як на місце прибула поліція, мало не збив одного з правоохоронців та втік з місця події.

Інцидент стався, коли Ож'є на своїй Toyota Yaris їхав дорогою загального користування від сервісного парку до місця старту 17-ї спецділянки.

Нагадаємо На ралі в Австралії померли 3 людини за два дні

Гонщик в один момент вирішив з другої смуги повернути на обочину, по звернувши увагу на те, що крайньою смугою рухається інший автомобіль (хоч і на великій швидкості). Зіткнення автомобілів уникнути не вдалося.

На місце події прибули поліцейські для встановлення всіх подій. Але Ож'є намагався покинути місце аварії. Адже йому треба було на старт. Він переконував поліцейських, що представники команди все вирішать замість нього. Однак поліцейські не хотіли його відпускати.

Тож в один момент Ож'є сів за кермо автомобіля та поїхав. Він мало не збив поліцейського, який стояв перед авто, але таки вирулив.

Яке покарання за такий вчинок тепер може очікувати на Ож'є – поки невідомо. Але він взяв участь в наступних стартах.

Щодо автомобіля, то праві двері, на які й прийшовся удар, просто закріпили клейкою стрічкою. І так автомобіль допустили до гонок.