Хочуть забрати таланта Динамо

Півзахисник "біло-синіх" потрапив під приціл братиславського Слована. Чинний чемпіон країни хоче орендувати Георгія Цитаішвілі у Динамо.

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Словацький клуб готовий оформити оренду з правом викупу. Слован може віддати за перехід футболіста близько двох мільйонів євро. Наразі ще рано говорити про остаточний трансфер, сторони ведуть перемовини.

Якщо така пропозиція Слована привабить киян, то Цитаішвілі покине український чемпіонат.

До уваги. Контракт Цитаішвілі з Динамо розрахований до кінця червня 2022 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 1,2 мільйона євро.

Потенційний новий клуб Цитаішвілі лідирує у чемпіонаті Словаччини. Слован за 18 турів здобув 45 очок, випереджаючи найближчого конкурента на 6 пунктів.

Кар'єра Цитаішвілі в Україні