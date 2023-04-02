Не зміг витягнути "аристократів" із кризи: Челсі попрощалось із Поттером

У перший день квітня 2023 року Челсі вдома поступилось в АПЛ Астон Віллі 0:2. Вже наступного дня боси лондонського клубу вказали "на двері" Грему Поттеру.

47-річний англійський спеціаліст прийшов до керма Челсі 8 вересня 2022 року. Перед Гремом Поттером постало складне завдання – витягнути Челсі із кризи. Але зробити йому це не вдалось. Його контракт, який був розрахований до 30 червня 2027 року, був достроково розірваний.

Читайте також Мудрик у надійних руках, – Шевченко впевнений у яскравому майбутньому Михайла у Челсі

Терпець босів Челсі увірвався

Команда під його керівництвом застрягла у середині таблиці, посідаючи 10 – 11-те місця. Домашня поразка від Астон Вілла (0:2) стала останньою краплею у терпіння босів лондонського клубу.

Цей поєдинок став останнім для Грема Поттера на чолі "аристократів". Англійський наставник залишив команду на 11-й позиції, маючи у своєму активі 38 балів. До найближчого суперника десятого Фулхема відставання лише в один бал.

Лондонський клуб подякував Поттеру за роботу. Обов'язки тимчасового головного тренера виконуватиме Бруно Сальтор – помічник англійця Поттера.

Як Грем Поттер попрацював на чолі "аристократів"

До переходу у Челсі працював в іншому англійському клубі Брайтоні.

На чолі лондонського клубу провів 31 матч, у яких Челсі здобуло 12 перемог при аж 11 поразках. Також 8 поєдинків закінчились мировою.

Поттер недовго протримався на чолі Челсі.

Англійський наставник досягнув кращих виступів у єврокубках. Челсі дійшло вже до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти Реала. Перший поєдинок відбудеться 12 квітня.

До слова. Вже 4 квітня Челсі проведе свій перший матч АПЛ без Грема Поттера. Суперником "аристократів" буде Ліверпуль.