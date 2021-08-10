Челсі – Вільярреал: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА
10 серпня 2021 , 21:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 11 серпня, відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА, в якому змагатимуться тріумфатор Ліги чемпіонів англійський Челсі та переможець Ліги Європи іспанський Вільярреал. В Україні матч можна переглянути онлайн або по телебаченню.
Челсі – Вільярреал: де дивитися
Трансляцію двобою англійського та іспанського клубів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.
До слова Челсі – Вільярреал: хто виграє Суперкубок УЄФА – прогнозГра відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Челсі – Вільярреал: перед матчем
- У минулому сезоні обидві команди виграли євротрофеї: Челсі у фіналі Ліги чемпіонів здолав Манчестер Сіті, а Вільярреал у вирішальному поєдинку Ліги Європи обіграв Манчестер Юнайтед. Саме так ці клуби отримали право зіграти за Суперкубок УЄФА-2021.
- Для Вільярреалу це буде дебютна гра за Суперкубок УЄФА. А от Челсі вже 4 рази у своїй історії змагався за цей трофей. Завоювати лондонцям цей титул вдалося лише одного разу – в 1998 році. Тоді Челсі обіграв Реал. А у 2012-му, 2013-му та 2019 роках Челсі поступався в поєдинку за Суперкубок УЄФА: "аристократи" відповідно програвали мадридському Атлетіко, Баварії та Ліверпулю.