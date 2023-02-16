Час Мудрика спливає: Челсі веде переговори щодо бразильської зірки ПСЖ

Михайлу Мудрику потрібно якнайшвидше проходити період адаптації у лондонському Челсі. На українського вінгера чекає дуже серйозний конкурент.

Ряди лондонського Челсі може посилити бразильська зірка Неймар. Михайлу Мудрику час демонструвати свій найкращий футбол.

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Серйозна конкуренція

Власники Челсі та ПСЖ уже обговорили потенційний трансфер бразильця. Підписати Неймара "аристократи" хоітли ще влітку. Тодішній головний тренер Челсі Томас Тухель наполягав на трансфері бразильця. Та навіть після відходу з команди німецького фахівця, лондонський колектив все ще зацікавлений у послугах Неймара.

Власник Челсі в захваті від гри бразильського вінгера. Також відзначається, що він не помітив в очах власника ПСЖ бажання зберегти у своїй команді гравця. Навпаки, французи готові відпустити футболіста з поганим іміджем, плюс ПСЖ зможе заощадити на зарплаті.

До того ж, власник Челсі може запропонувати влітку очолити лондонський колектив Луїсу Енріке. Такий хід може позитивно повпливати на потенційний трансфер Неймара, оскільки той відіграв під керівництвом іспанського коуча три роки та вигравав свого часу Лігу чемпіонів. Неймар зацікавлений у своєму трансфері, оскільки втомився від критики у Франції.

Бразильський та український вінгери