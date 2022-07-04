Роналду може перейти до прямого конкурента Манчестер Юнайтед в АПЛ
Джерело:твітер Давида Орштейна
Кріштіану Роналду найближчим часом може змінити Манчестер Юнайтед на інший клуб. Однак залишитись в АПЛ.
Несподіваний варіант для Кріштіану
За повідомленням відомого журналіста Давида Орштейна, Кріштіану Роналду може змінити Манчестер на Лондон. місцевий Челсі розглядає португальця у ролі підсилення атакувальної лінії.
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Начебто керівництво лондонського клубу вже мав дві зустрічі з Жорже Мендешем, агентом зіркового футболіста.
Роналду ж заявив, що хоче покинули МЮ, адже клуб не відібрався у зону Ліги чемпіонів. А це далеко не той результат, який хотів побачити Кріштіану.
"Червоні дияволи" ж не хочуть так просто відпускати одного зі своїх лідерів. 37-річний форвард попросив відпустити його, якщо надійде солідна пропозиція.
Цікаво, що 3 липня Реал несподівано для усіх вирішив згадати найкращі голи Роналду з-за меж штрафного. Для португальця мадридська команда не є чужою. Нападник віддав "Королівському клубу" 9 років.
- Роналду виступає за Манчестер Юнайтед із кінця серпня 2021-го. Це був його другий прихід в англійський гранд.
- У сезоні, що минув, відіграв за "червоних дияволів" 37 матчів, у яких наколотив 24 голи та зробив 3 асисти.
- Контракт Роналду з МЮ спливає 30 червня 2023 року.