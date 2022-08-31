Саутгемптон – Челсі 2:1

Голи: Лавія, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлінг, 23

У вівторок, 30 серпня, почався 5 тур чемпіонату Англії з футболу. Серед чотирьох матчів сталась гучна сенсація у грі з Челсі, пише 24 канал.

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Команда Томаса Тухеля примудрилась програти на виїзді Саутгемптону (1:2). Всі три голи були забиті до перерви. Спочатку рахунок відкрив Рахім Стерлінг, який вдало зорієнтувався у чужому майданчику.

Втім, всього за 5 хвилин зусиллями Лавії господарі зрівняли рахунок після влучного пострілу з-за меж майданчика. А перед перервою Армстронгу дали пробити з вигідної позиції, що і дозволило "святим" врешті решт втримати перемогу.

Для Челсі це вже друга поразка за три останні гри. Команда Томаса Тухеля розташувалась на 8 місці, однак у середу лондонців можуть обійти Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Миколенко йде без перемог

Відіграв свою гру й Евертон, який гостював у Лідса. Українець Віталій Миколенко провів на полі весь матч, однак так і не зміг допомогти "ірискам" у завоюванні перемоги.

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Фінальний рахунок – 1:1. На гол Гордона Лідс відповів точним дальнім пострілом Сіністерри. Евертон продовжує йти без перемог (3 нічиї та 2 поразки) і знаходиться аж на 15 місці.