Скандал із клубом Мудрика: Челсі підписав контракт із криптобіржею, яку пов'язують з Росією

Лондонці вирішили зробити своїм спонсором компанію BingX, яка є дуже близькою до країни-терористки. Тепер її лого буде зображене на футболках гравців.

Лондонський Челсі позаминулого року пережив зміну власника. Роман Абрамович продав клуб американському бізнесмену Тодду Боелі.

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Скандальний спонсор Челсі

Це було пов'язано із санкціями проти російського бізнесмена на фоні повномасштабної війни в Україні. Тоді Челсі спробував відмежуватися від країни-терористки, але схоже, що клуб все ж тяжіє до Росії.

Сьогодні, 5 січня, лондонці оголосили про початок спонсорської співпраці зі скандальною криптобіржею BingX. Логотип компанії буде зображений на рукавах ігрової форми Челсі.

З наступного сезону емблема криптобіржі буде фігурувати на тренувальному екіпіруванні "синіх". Англійські ЗМі відзначають тісні зв'язки BingX з Росією.

Що відомо про BingX

Компанія сама себе називає "стійким прихильником російської криптоспільноти". Крім того, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну криптобіржа організовувала захід в країні-терористці.

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Її вона охарактеризувала "видатною подією під час Moscow Tech Week". Сама компанія була заснована у 2018 році та наразі обслуговує понад 10 мільйонів клієнтів. BingX пропонує такі послуги, як спотова торгівля, копітрейдинг, торгівля деривативами та управління активами.

Нагадаємо, що нині за Челсі виступає гравець збірної України Михайло Мудрик, який рік тому перебрався в Лондон з Шахтаря за 70 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 команда йде десятою після 20-ти матчів, відстаючи від топ-четвірки на 12 балів.