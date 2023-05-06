Челсі здобув першу перемогу за два місяці: Забарний не вийшов, Мудрик отримав жовту за симуляцію

Френк Лемпард нарешті відсвяткував дебютну перемогу після повернення у рідний клуб. Підсумок гри вирішили заміни у другому таймі.

Борнмут – Челсі 1:3

Голи: Вінья, 21 – Галлахер, 9, Бадіашиль, 83, Феліш, 86.

В чемпіонаті Англії розпочався 35 тур АПЛ. В одному із перших матчів Челсі відправився в гості до Борнмута, пише 24 канал. Участь у зустрічі могли взяти двоє українців – Михайло Мудрик та Ілля Забарний.

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Втім із перших хвилин з'явився лише вінгер Челсі, тоді як ексзахисник Динамо провів всю гру в запасі. Обидві команди майже гарантували собі місце в АПЛ, але для "синіх" важливо було здобути першу перемогу за два місяці.

Перша перемога з середини березня

Перший тайм пройшов за рівної боротьби, а команди обмінялись голами. На старті гри рахунок відкрив Коннор Галлахер, який відкрився на подачу з флангу. А ближче до перерви паритет відновив Вінья. Уругваєць завершив перепасовку Борнмута красивим пострілом.

Після перерви Челсі захопив ініціативу, але серйозні моменти став створювати під завісу гри. Заміни від Лемпарда таки дозволили вирвати омріяну перемогу.

Спочатку Бадіашиль вдало відгукнувся на подачу Зієша зі штрафного. А вже за три хвилини крапку у зустрічі поставив Жоау Феліш, який реалізував асист Стерлінга.

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Черговий провал Мудрика

Саме Рахім змінив Михайла Мудрика в середині другого тайму. Українець знову нічим не вразив, не пробивши жодного разу у ствір. На його рахунку лише одна виграна верхова дуель, один вдалий дриблінг, а також жовта картка за намагання намалювати пенальті.

Таким чином, Френк Лемпард здобуває першу перемогу після повернення у Челсі, але його команда залишається 11-ою без шансів на єврокубки. Натомість Борнмут іде на 14 позиції і може почувати себе більш-менш безпечно, адже від зони вильоту відстань аж дев'ять балів.