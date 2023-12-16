Челсі без проблем здобув першу за три матчі перемогу в АПЛ: як зіграв Михайло Мудрик – відео

Український вінгер провів трохи більше години проти Шеффілд Юнайтед і не був надто гострим. Втім саме з пасу Михайла розпочалась друга результативна атака лондонців.

Челсі – Шеффілд Юнайтед 2:0

Голи: Палмер, 54, Джексон, 61.

В чемпіонаті Англії цими вихідними проходять матчі 17 туру. В одній із ігор суботи Челсі з Михайлом Мудриком приймав головного аутсайдера турніру Шеффілд Юнайтед, пише 24 канал.

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Українець отримав місце у старті від Почеттіно, вийшовши в нападі із Джексоном та Палмером. Втім відзначитись результативними діями вінгеру не вдалось.

Головним героєм зустрічі став Кол Палмер. На початку другого тайму англієць організував два голи Челсі – спочатку сам замкнув простріл від Стерлінга, а потім виступив асистентом для Джексона.

У другому голі слід відзначити Мудрика, адже саме з його проникаючого пасу на Палмера почалась атака. Сам українець провів на полі 69 хвилин, завдавши одного неточного удару (вище воріт). Зрештою Челсі довів матч до комфортної перемоги.

Відеоогляд матчу Челсі – Шеффілд Юнайтед:

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