Челсі без проблем здобув першу за три матчі перемогу в АПЛ: як зіграв Михайло Мудрик – відео
Український вінгер провів трохи більше години проти Шеффілд Юнайтед і не був надто гострим. Втім саме з пасу Михайла розпочалась друга результативна атака лондонців.
Челсі – Шеффілд Юнайтед 2:0
Голи: Палмер, 54, Джексон, 61.
В чемпіонаті Англії цими вихідними проходять матчі 17 туру. В одній із ігор суботи Челсі з Михайлом Мудриком приймав головного аутсайдера турніру Шеффілд Юнайтед, пише 24 канал.
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Українець отримав місце у старті від Почеттіно, вийшовши в нападі із Джексоном та Палмером. Втім відзначитись результативними діями вінгеру не вдалось.
Головним героєм зустрічі став Кол Палмер. На початку другого тайму англієць організував два голи Челсі – спочатку сам замкнув простріл від Стерлінга, а потім виступив асистентом для Джексона.
У другому голі слід відзначити Мудрика, адже саме з його проникаючого пасу на Палмера почалась атака. Сам українець провів на полі 69 хвилин, завдавши одного неточного удару (вище воріт). Зрештою Челсі довів матч до комфортної перемоги.
Відеоогляд матчу Челсі – Шеффілд Юнайтед:
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Турнірне становище в АПЛ
- для "синіх" це перша перемога за останні три матчі
- тріумф дозволив Челсі піднятись на 10 місце
- лондонці відстають від топ-четвірки аж на 13 балів
- Шеффілд Юнайтед залишився на останньому місці, програвши 13 з 17-ти ігор
- "клинки" відстають від рятівної зони на п'ять очок
- цього сезону Михайло Мудрик відіграв 15 матчів за Челсі, записавши на свій рахунок два голи та асист