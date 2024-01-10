Челсі може вказати іменитому тренеру "на двері": все залежить від Мудрика та команди

Челсі несподівано зазнало поразки у першому півфіналі Кубка англійської ліги. "Сині" не впорались із представником Чемпіоншипу Мідлсбро.

Єдиний гол у зустрічі на 37-й хвилині забив Гейден Хекні. Михайло Мудрик спостерігав за результативною атакою Мідлсбро із лави запасних Челсі. Українець вийшов на поле лише на 63-й хвилині другого тайму, але не врятував лондонський клуб від ганебної поразки.

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Терпець керівництва Челсі може увірватись

Фінальний свисток зафіксував перемогу представника Чемпіоншипу 1:0. Команду Маурісіо Почеттіно врятував лише той факт, що у Челсі ще є матч-відповідь та ще й перед власними уболівальниками, які будуть гнати футболістів уперед.

Після ганебної поразки з'явилась інформація, що крісло під Почеттіно захиталось. Не лише фанати "синіх" обурені грою команди у поточному сезоні-2023/2024, яка не дуже змінилась після приходу колишнього тренера Тоттенхема, з яким він дуже успішно попрацював.

Аргентинський наставник Челсі починає втрачати довіру керівництва клубу, яке вже розглядає варіант із зміною тренера.

Доля Почеттіно у лондонському клубі залежатиме від результату другого півфіналу Кубка англійської ліги. У випадку вильоту з кубкового турніру на команду та Мудрика, ймовірно, чекатиме новий наставник.

Відзначимо, що між двома зустрічами із Мідлсбро у Челсі запланована домашня гра 21-го туру АПЛ проти Фулхема, яка відбудеться 13 січня. У цьому поєдинку "синім" теж потрібно перемагати, аби покращити свою ситуацію у сезоні англійської першості.

Після 20-ти турів "аристократи" із 28 очками замикають топ-10. Челсі ніяк не може підвищитись у турнірній таблиці АПЛ.

Другий півфінальний поєдинок Кубка ліги Челсі – Мідлсбро відбудеться 23 січня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.