Мудрик може їх змінити: Челсі втратило лідерів через травми у матчі проти МанСіті

У четвер, 5 січня, Челсі прийняло Манчестер Сіті у 19-му турі АПЛ-2022/2023. Лондонський клуб програв та ще й додав до свого лазарету двох травмованих гравців.

Вже на 5-й хвилині Рахім Стерлінг отримав травму та був замінений на П'єра-Емеріка Обамеянга. На цьому проблеми Челсі у першому таймі не закінчились, пише 24 канал.

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Великі проблеми Челсі, які можуть прискорити трансфер Мудрика

На 22-й хвилині достроково сів на лаву запасних через пошкодження Крістіан Пулішич. 24-річного американського футболіста на полі змінив Карні Чуквуемека.

Якщо Пулішич грає на позиції правого вінгера, то Стерлінг виступає на лівому фланзі атаки.

Такий неприємний розвиток подій може змусити Челсі ще більше включитись у боротьбу за Михайла Мудрика, який якраз займає місце Стерлінга на футбольному полі.

У сезоні-2022/2023 Пулішич відіграв у футболці Челсі 21 матч, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Щодо статистики Стерлінга у поточному сезоні, то англієць провів 22 поєдинки, у яких забив 6 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що "аристократи" готові віддати за вундеркінда Шахтаря близько 80 мільйонів. Що не може дозволити собі зробити Арсенал, у який так мріє перейти сам український футболіст.

Також зазначалось, що директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна особисто полетить у Лондон, щоб провести перемовини з клубом, який представляє синю частину Лондона. І він таки прибув у столицю Великої Британії та відвідав матч Челсі проти МанСіті.

Наразі невідомо, якою була розмова, але травми лідерів Челсі можуть збільшити зацікавленість лондонського клубу до Мудрика.

За даними Transfermarkt , вартість Мудрика оцінюють у 40 мільйонів євро. Оновлена сума зробила Михайла найдорожчим футболістом в історії УПЛ. Однак у Шахтарі хочуть виручити близько 100 мільйонів. Такі захмарні цифри відлякують навіть грандів англійського футболу.

Потенційний покупець на Михайла йде лише на 10-й сходинці у турнірній таблиці АП, маючи у своєму активі 25 очок.

До слова, Челсі мінімально програло МанСіті. Єдиний та переможний гол у складі "містян" забив Ріяд Махрез.