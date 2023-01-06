Манчестер Сіті переграв кризовий Челсі та наблизився до Арсенала

Манкуніанці не мали проблем у поєдинку з лондонцями, забивши єдиний гол зусиллями гравців з заміни. Цього разу Ерлінг Холанд не відзначився результативними діями.

Челсі – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Марез, 63.

У чемпіонаті Англії завершився 19 тур АПЛ. Центральний матч був винесений на четвер, у ньому зустрілися Челсі та чинний чемпіон країни Манчестер Сіті, пище 24 канал.

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Лондонці продовжують перебувати у кризі, вигравши лише один з останніх шести поєдинків в АПЛ. До того ж, команду Поттера атакувала епідемія травм. Участь у грі не змогли взяти Менді, Фофана, Канте, Чілвелл, Джеймс та Лофтус-Чік.

А старт зустрічі з МанСіті приніс "синім" нові негаразди. Вже на початку першого тайму тренер був вимушений замінити Стерлінга та Пулішича, які зазнали пошкодження.

МанСіті вистачило одного голу

Природньо, що за таких обставин лондонці не могли запропонувати супернику вищого класу контргру. М'яч був під контролем манкуніанців, але забити підопічні Гвардіоли змогли лише після перерви.

Спрацювали заміни тренера. На 60 хвилині на полі з'явились Гріліш та Марез, а вже за три хвилини англієць віддав на алжирця результативний пас. Ніхто із захисників Челсі не встиг накрити Ріяза після прострілу з флангу.

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Наблизились до Арсенала

Сіті мав ще кілька моментів, щоб подвоїти рахунок, але врешті решт "містяни" зупинились на мінімальній перемозі. Вона дозволила команді Гвардіоли скоротити відставання від Арсенала до п'яти балів. Лондонці у цьому турі поділили очки з Ньюкаслом.

Челсі ж застряг в середині таблиці на 10 місці. Підопічні Поттера відстаються від топ-четвірки аж на десять балів. Втім, вже 8 січня "сині" можуть помститися манкуніанцям, адже зіграють проти них у Кубку Англії.