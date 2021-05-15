Лестер вперше в історії виграв Кубок Англії

Лестер вперше в історії став переможцем Кубка Англії. У суботу, 15 травня, "лисиці" здобули трофей сезону-2020/2021, здолавши Челсі.

Челсі – Лестер 0:1

Гол: Тілеманс, 63

До слова Левандовський повторив вічний рекорд Герда Мюллера

У першому таймі обидві команди демонстрували обережний, через що постраждала видовищність гри. За 45 хвилин вболівальники на "Вемблі" побачили декілька напівмоментів.

На 16 хвилині воротам Челсі намагався загрожувати Варді, але його удар заблокували. Через декілька хвилин дриблінг допоміг пробити Маунту, та він не поцілив у площину воріт Лестера. Під завісу тайму Союнчу пробивав з меж штрафного, однак не зумів влучити.

Після перерви команди продовжили в тому ж дусі. Однак на 63 хвилині гри вболівальники дочекалися голу. Тілеманс отримав м'яч на підступах до штрафного Челсі та вирішив завдати дальнього удару. Кепа не мав шансів відбити м'яч після гарматного удару гравця Лестера!

Пропущений гол змусив Челсі активізуватися в атаці, але перший гострий момент "сині" мали лишень на 78 хвилині. Чілвелл виграв другий поверх та пробив у стійку.

На 87 хвилині героєм Лестера став Каспер Шмайхель. Данський голкіпер кінчиками пальців лівої руки відбив удар Маунта з меж штрафного, який летів у дальній кут.

Через 2 хвилини м'яч побував у сітці воріт Лестера завдяки старанням Чілвелла. Та арбітр справедливо скасував гол через офсайд у Бена. Можна тільки уявити, що пережили фани Лестера за ці хвилини…

У підсумку підопічні Брендана Роджерса відстояли перевагу в один гол та здобули перемогу!