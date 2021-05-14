Челсі – Лестер: де дивитися онлайн фінал Кубка Англії

14 травня 2021 , 16:58
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Джерело:

24 канал

Лондонський Челсі та Лестер у суботу, 15 травня, визначать нового володаря Кубка Англії. Переглянути онлайн фінал Кубка Англії можна буде в Україні.

Челсі – Лестер: де дивитися онлайн фінал Кубка Англії

Фінал Кубка Англії відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом.

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Поєдинок Челсі – Лестер в Україні транслюватиме канал Setanta Spotst.

Канал доступний до перегляду у кабельних провайдерах. Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.

  • На шляху до фіналу Челсі здолав Моркем, Лутон, Барнслі, Шеффілд Юнайтед та Манчестер Сіті. Натомість Лестер пройшов Сток Сіті, Брентфорд, Брайтон, Манчестер Юнайтед і Саутгемптон.
  • Чинним володарем Кубка Англії є Арсенал. Востаннє Челсі вигравав трофей у 2018 році. Водночас Лестер 4 рази був фіналістом і програв усі матчі.
  • Фінал Кубка Англії у 2021 році відбудеться з вболівальниками на трибунах.
Автор: Юрій Семенюк