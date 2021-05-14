Лондонський Челсі та Лестер у суботу, 15 травня, визначать нового володаря Кубка Англії. Переглянути онлайн фінал Кубка Англії можна буде в Україні.

Челсі – Лестер: де дивитися онлайн фінал Кубка Англії

Фінал Кубка Англії відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом.

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Поєдинок Челсі – Лестер в Україні транслюватиме канал Setanta Spotst.

Канал доступний до перегляду у кабельних провайдерах. Також його можна дивитися на онлайн-платформах Megogo та Oll.tv.