Челсі хоче придбати Маліновського на особисте прохання Тухеля

Український півзахисник Руслан Маліновський влітку може стати гравцем Челсі. В його послугах особисто зацікавлений тренер команди Томас Тухель.

Челсі планує підсилити склад влітку 2021 року. Однією з опцій є трансфер центрального атакуючого півзахисника Руслана Маліновського.

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При цьому Челсі не відлякує ціна на Маліновського. Transfermarkt оцінює українця у 21 мільйон євро. Але навряд чи Аталанта погодиться відпустити його за таку суму. Зважаючи, що контракт з клубом діє до літа 2023 року.