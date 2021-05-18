Челсі хоче придбати Маліновського на особисте прохання Тухеля

Український півзахисник Руслан Маліновський влітку може стати гравцем Челсі. В його послугах особисто зацікавлений тренер команди Томас Тухель.
Челсі планує підсилити склад влітку 2021 року. Однією з опцій є трансфер центрального атакуючого півзахисника Руслана Маліновського.
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При цьому Челсі не відлякує ціна на Маліновського. Transfermarkt оцінює українця у 21 мільйон євро. Але навряд чи Аталанта погодиться відпустити його за таку суму. Зважаючи, що контракт з клубом діє до літа 2023 року.
- В цьому сезоні Маліновський забив за Аталанту дев'ять голів (вісім – в чемпіонаті Італії, ще один – в кубку) та віддав 12 результативних передач.
- Він став одним з лідерів команди після того, як клуб покинув Папу Гомес.
- Аталанта в цьому сезоні гарантувала собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон. І залишається головним претендентом на срібні нагороди чемпіонату. Все вирішиться в останньому турі в матчі проти Мілану. Гра відбудеться в неділю, 23 травня.
- Перед тим в середу, 19 травня, Аталанта зіграє у фіналі Кубка Італії проти Ювентуса.
- Окрім Челсі, інтерес до Маліновського також приписують італійському Інтеру та французькому ПСЖ.