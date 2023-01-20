Де Арсенал, там і Челсі: "аристократи" знову готові поцупити гравця з під носу "канонірів"
Джерело:Premier Season
Трансферні баталії між лондонськими клубами продовжуються. Челсі знову має намір перехопити ціль Арсенала.
Челсі зацікавлений у підписанні Душана Влаховіча. Арсеналу ж гравець потрібен, у якості заміни травмованому футболісту "канонірів".
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Ще однією трансферною ціллю "аристократів" став саме сербський нападник. Хоча навряд-чи інтерес лондонського клубу до Влаховіча можна оцінювати, як чергову крадіжку у Арсенала. Раніше просторами гуляв список кандидатів на підсилення Челсі, серед яких був також і сербський нападник.
А от Арсенал шукає заміну травмованому Габріелю Жезусу. Лондонський колектив бажає підписати футболіста, який повноцінно зможе замінити бразильця. "Каноніри" готові віддати за Влаховіча 80 мільйонів євро. Раніше ж повідомлялось, що Ювентус оцінює сербського футболіста у 110 мільйонів євро.
Програні дуелі Арсеналом
Арсенал уже двічі цієї зими не зміг перемогти Челсі у трансферних баталіях.
- Спочатку Челсі вдалось до себе переманити Жоау Фелікса, якого "аристократи" орендували до кінця сезону за 11 мільйонів євро.
- Згодом Челсі забрав і Михайла Мудрик, який от-от може дебютувати за новий клуб. Челсі заплатив Шахтарю за вінгера 70 мільйонів євро та 30 мільйонів євро бонусами. Арсенал був готовий віддати стільки ж за українця, але бонуси Челсі виглядали більш реалістичними.