Де Арсенал, там і Челсі: "аристократи" знову готові поцупити гравця з під носу "канонірів"

Трансферні баталії між лондонськими клубами продовжуються. Челсі знову має намір перехопити ціль Арсенала.

Челсі зацікавлений у підписанні Душана Влаховіча. Арсеналу ж гравець потрібен, у якості заміни травмованому футболісту "канонірів".

Варте уваги Свіжий виклик: Атлетіко Мадрид офіційно підписав нападника Барселони

Ще однією трансферною ціллю "аристократів" став саме сербський нападник. Хоча навряд-чи інтерес лондонського клубу до Влаховіча можна оцінювати, як чергову крадіжку у Арсенала. Раніше просторами гуляв список кандидатів на підсилення Челсі, серед яких був також і сербський нападник.

А от Арсенал шукає заміну травмованому Габріелю Жезусу. Лондонський колектив бажає підписати футболіста, який повноцінно зможе замінити бразильця. "Каноніри" готові віддати за Влаховіча 80 мільйонів євро. Раніше ж повідомлялось, що Ювентус оцінює сербського футболіста у 110 мільйонів євро.

Програні дуелі Арсеналом

Арсенал уже двічі цієї зими не зміг перемогти Челсі у трансферних баталіях.