Роналду, Мудрик та ще декілька варіантів: англійський гранд шукає підсилення в атаку

Лондонський Челсі ніяк не заспокоїться діяти на трансферному ринку. Після травми албанського форварда Армандо Брої в команди Грема Поттера виникли проблеми з атакуючою ланкою

"Аристократи" уже в це зимове трансферне вікно готуються оформити трансфер. У Челсі на меті серйозні виконавці, такі як: Кріштіану Роналду, Михайло Мудрик, Рафаель Леау та інші.

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Варіанти Челсі

напад Челсі – найбідніший в топ-10 АПЛ. Команді за 14 турів вдалось відзначитись у ворота суперника тільки 17 разів.

Головною цілю "синіх" є Рафаель Леау. Челсі доведеться віддати за португальця щонайменше 80 мільйонів євро, що для лондонців не є проблемою. Та от нападник Мілана добре почувається в італійському клубі. Та й самі "червоно-чорні" навряд захочуть відпускати Леау.

У Челсі є ще й альтернативні варіанти. Клуб зацікавлений у підписані класичних центрфорвардів Душана Влаховича, а також Таммі Абрахама, який уже свого часу спробував свої сили у футболці Челсі. Також "аристократи" домовляються з норвезьким Молде про перехід 19-річного нападника Давіда Фофани.

У Челсі на меті ще й інші молоді виконавці. "Сині" зацікавлені й у підписанні Жоау Фелікса, у якого розбіжності зі своїм теперішнім тренером Дієго Сімеоне. До того ж, Челсі готове оформити трансфер Михайла Мудрика. Але як відомо, приорітетною ціллю українця є інший лондонський клуб – Арсенал.

Не одною молоддю. "Аристократи" також готові заківлені у підписані Кріштіану Роналду. Та от такий варіант варіант трансферу Челсі притримає наостанок.