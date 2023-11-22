Небезпечний потенційний конкурент для Мудрика: Челсі хоче підписати зірку Наполі

Лондонський Челсі, який переживає непрості часи, шукає підсилення. Потенційним новачком називають Хвічу Кварацхелію.

Англійський Челсі має намір підсилити свою атакувальну лінію. До сфери інтересів "аристократів" увійшов вінгер італійського Наполі та національної збірної Грузії Хвіча Кварацхелія.

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Придбання Хвічі підпадає під трансферну політику Челсі, спрямовану на трансфери молодих футболістів із великим потенціалом. Лондонський клуб приєднався до мадридського Реала, каталонської Барселони та англійських Манчестер Сіті й Ньюкасла, які також цікавляться грузинським талантом.

Наполі хоче отримати за трансфер своєї зірки "кругленьку" суму

Авторитетний портал Трансфермаркт оцінює Кварацхелію у 85 мільйонів євро. Неаполітанці ж хочуть виручити з його трансферу мінімум 100 мільйонів євро.

, що Хвіча Кварацхелія зазвичай грає на позиції лівого вінгера. Саме це амплуа в українця Михайла Мудрика, який наразі намагається заграти у Челсі на високому рівні.

Зазначимо, що у цьому сезоні Хвіча забив 3 голи та віддав 5 асистів у 15 поєдинках за Наполі у всіх турнірах. В активі Михайла Мудрика 2 забиті м'ячі в 11 іграх у футболці Челсі.