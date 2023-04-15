Зустріч із екстренером: Лемпард натякнув на появу Мудрика у матчі проти Брайтона

15 квітня 2023, 09:40
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Джерело:

Football London

У суботу, 15 квітня, Челсі зіграє вдома проти Брайтона у рамках 31-го туру АПЛ. Головний наставник "аристократів" Френк Лемпард розповів про можливі кадрові ротації складу, якщо порівнювати із попередньою грою в Лізі чемпіонів.

Автор: Софія Кулай