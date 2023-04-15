Зустріч із екстренером: Лемпард натякнув на появу Мудрика у матчі проти Брайтона

Френк Лемпард натякнув. що участь у поєдинку зможе взяти Михайло Мудрик, який спостерігав за матчем проти Реала в Лізі чемпіонів із лави запасних. Українець так і не з'явився на полі протягом усіх 90 хвилин, хоча розминався біля лінії поля, але на заміну так і не вийшов. Челсі ж програло "вершковим" 2:0 та ще й догравало поєдинок у меншості після вилучення на 59-й хвилині Бена Чілвелла.

Варто дізнатись В АПЛ перенесли українське протистояння Зінченко – Мудрик: нова дата дербі Арсенал – Челсі

Лемпард: Проти Брайтона буде можливість для деяких гравців, які не грали в Лізі чемпіонів

Однак наставник Челсі зауважив, що уболівальники чекають від них лише перемоги та достойної гри, тому великих ротацій чекати не варто у грі проти Брайтона.

"Дати шанс гравцям, які не часто з'являються на полі? Так, але не всі вони можуть грати. Перш за все, я хочу вигравати футбольні матчі, тому що ми – Челсі, і це те, чого очікують від нас вболівальники. По-друге, я хочу бути частиною процесу, коли гравці отримують можливість продемонструвати свої якості. Якщо вони добре тренуються, вони заслуговують грати", – сказав Лемпард.

Тренер "аристократів" додав, що ці футболісти повинні скористатись отриманим шансом та додати свіжості у грі Челсі.

Проти Брайтона буде можливість для деяких гравців, які не грали в Лізі чемпіонів. Можливо, які не грали в минулому турі АПЛ. Це важлива гра, в якій нам буде потрібна свіжість та енергія. Тому вони повинні скористатися своїм шансом,

– відповів наставник Челсі.

До слова. Матч Челсі – Брайтон розпочнеться 15 квітня о 17:00. Відзначимо, що ця гра буде для Мудрика символічною. Брайтон тренує колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, де колись грав і Михайло.

Нагадаємо, що Мудрик перебрався у лондонський клуб 15 січня 2023 року. Із того часу провів 9 матчів в АПЛ та лише одного разу виходив на поле у футболці Челсі в Лізі чемпіонів. Було це у першій зустрічі проти дортмундської Боруссії, а двох наступних поєдинках сидів на лаві запасних.

Челсі ж йде лише на 11-му місці в АПЛ, маючи у своєму активі 39 очок. У разі перемоги команди Лемпарда зможе обігнати у турнірній таблиці Фулхем, якщо той втратить бали.