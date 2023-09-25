Відома мережа піцерій кумедно поглузувала з Мудрика і Челсі, які переживають "чорну смугу"

Усі прихильники Челсі із надіями чекали на домашній матч проти Астон Вілли, сподівавшись на довгоочікувану перемогу своїх улюбленців. Однак фанати "синіх" вкотре пішли з трибун засмученими.

Єдиний та переможний гол у складі Астон Вілли забив Оллі Воткінс на 73-й хвилині матчу. А Челсі мінімально поступилось під пильним поглядом своїх уболівальників – 0:1 на користь суперника "аристократів".

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Челсі стало клубом для кепкувань

Навіть поява зі старту Михайла Мудрика знову не принесла потрібного результату. Українець провів на полі 61 хвилину та пішов відпочивати після того, як його команда почала грати у меншості. Мало Гюсто залишив господарів у меншості, а замість українського лівого вінгера на полі з'явився Бен Чілвелл.

Підопічні Маурісіо Почеттіно вже третій матч поспіль не знають смаку перемог.

Слід відзначити, що востаннє Челсі забивало у ворота суперників ще 30 серпня 2023 року, коли у другому колі Кубка ліги двічі засмутили голкіпера скромного Вімблдона 2:1.

Уболівальники "синіх" вже із сарказмом коментують "успіхи" своєї команди. Фанатам вже взагалі не до жартів.

Після чергового безгольового матчу від Челсі у клубних соцмережах з'явився кумедний коментар від відомої мережі піцерій-ресторанів "Domino's Pizza".

Мережа піцерій поглузувала із жахливої серії лондонського клубу, написавши кількість проданих піц від моменту останнього голу "синіх".

Ми відправили 852 609 піц відтоді, коли Челсі попереднього разу забив гол,

– йдеться у повідомленні від "Domino's Pizza".

Челсі продовжує ставати клубом для глузувань та йде лише на 14-му місці у таблиці АПЛ. Клуб Мудрика набрав у 6 матчах лише 5 балів.

Вже 27 вересня лондонський клуб спробує перервати цю жахливу серію без голів та перемог. Однак зробити "аристократам" буде це вкрай складно. У цей день Челсі прийматимуть Брайтон у третьому колі Кубка ліги.