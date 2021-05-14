Челсі прямує за перемогою у Кубку Англії: прогноз на фінал проти Лестера

Челсі та Лестер 15 травня позмагаються за перемогу у фіналі Кубка Англії. Букмекери дали свій прогноз на цей поєдинок.

Хто стане володарем Кубка Англії

У чемпіонаті Челсі та Лестер йдуть поруч у турнірній таблиці – 4 та 5 місця відповідно. Щодо Кубка, то у півфіналі команда Томаса Тухеля несподівано вибила дострокових чемпіонів АПЛ Манчестер Сіті. Челсі з мінімальним рахунком здобула путівку у фінал (1:0). Єдиний та переможний гол за "пенсіонерів" забив Хакім Зієх.

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Лестер в 1/2 фіналу з ідентичним рахунком здолав Саутгемптон. За "лисиць" забив Келечі Іхеаначо. Востаннє команди у Кубку Англії зустрічались на футбольному полі 28 червня 2020 року. Тоді у чвертьфіналі Челсі святкував звитягу з мінімальним рахунком (0:1).

Загалом кулби зіграли у Кубку 9 разів. Тут тотальна перевага на стороні "аристократів" – 9 перемог. Лестер у кубкових протистояннях ще не знає смаку успіху. Ще два матчі завершувались мировими.

Прогноз від Favbet

Фінал Кубка Англії Челсі – Лестер відбудеться у суботу, 15 травня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:15.

Букмекери віддають перевагу у зустрічі Челсі. Саме на їх перемогу в основному часі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,95. У звитягу Лестера вірять трохи менше – 4,25. Нічия у перші 90 хвилин теж не є виключенням – 3,55.

Експерти таки віддають трофей лондонському клубу – 1,51 Команда Тухеля може зробити собі чудовий подарунок перед двома останніми турами в АПЛ та фіналом Ліги чемпіонів. На те, що футболісти Лестера підіймуть над головою трофей – 2,73. Цікаво, що після цього кубкового поєдинку команди ще одного разу зустрінуться у чемпіонаті Англії.

Першими рахунок у зустрічі відкриють лондонці – 1,65. Те, що першими "лисиці" засмутять голкіпера Челсі – 2,69. Однак спеціалісти не вилючають, що обидві команди не зможуть відзначитись у матчі.

Фанати зможуть побачити у поєдинку від 2-3 голів – 1,86. Другий тайм буде більш щедрим на голи, ніж перша 45-хвилинка – 2,09.

Час першого голу може бути зі стартового свистка до 15 хвилини – 3,50. Або з 16-ї хвилини до 30-ї – 3,85.