Чекаємо офіційно оголошення, – Усик про бій з Джошуа
25 червня 2021 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:Lomus_official
Фанати боксу в очікуванні одного з найбільших поєдинків 2021 року між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.
Усик: Ми тренуємося і чекаємо великого бою
WBO санкціонувала поєдинок між Усиком та Джошуа, давши боксерам час домовитися про бій. Однак досі поєдинок не був оголошений.
До речі Виграю в Усика, тому що я повинен, у мене немає іншого виходу, – Ентоні Джошуа
Усик заявив, що очікує офіційного оголошення поєдинку з Джошуа.
Ми чекаємо офіційного оголошення поєдинку. Чекаємо, коли нам все точно скажуть. І все, і поїхали. Ми тренуємося і чекаємо великого бою,
– заявив Усик.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок, ймовірно, відбудеться 18 або 25 вересня у Лондоні. Бій прийме "Вемблі" або стадіон футбольного клубу "Тоттенхем".
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.