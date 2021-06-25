Чекаємо офіційно оголошення, – Усик про бій з Джошуа

Фанати боксу в очікуванні одного з найбільших поєдинків 2021 року між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

Усик: Ми тренуємося і чекаємо великого бою

WBO санкціонувала поєдинок між Усиком та Джошуа, давши боксерам час домовитися про бій. Однак досі поєдинок не був оголошений.

До речі Виграю в Усика, тому що я повинен, у мене немає іншого виходу, – Ентоні Джошуа

Усик заявив, що очікує офіційного оголошення поєдинку з Джошуа.

Ми чекаємо офіційного оголошення поєдинку. Чекаємо, коли нам все точно скажуть. І все, і поїхали. Ми тренуємося і чекаємо великого бою,

– заявив Усик.

Що відомо про бій Усик – Джошуа