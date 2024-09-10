Відмовились від синього: Україна та Чехія обрали форму на битву Ліги націй

Збірна України спробує взяти реванш після поразки від Албанії у першому турі. Втім Сергій Ребров вирішив не змінювати форму у порівнянні із минулою грою.

Збірна України готується до проведення другого матчу Ліги націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва у Празі поміряється силами з Чехією.

До теми Онлайн-трансляція матчу Чехія – Україна в Лізі націй УЄФА

Залишаємось у жовтому

У день гри команди визначились із формами на звітний матч. Попри виїзний статус зустрічі збірна України обрала домашній варіант екіпірування.

Підопічні Реброва вийдуть на поле "Еден Арени" у жовтих футболках, тоді як воротар вдягне зелений светр. Що ж стосується Чехії, то її футболісти вдягнуть червону форму. У свою чергу воротар суперника гратиме у чорному.



Форми Чехії та України на очну зустріч / фото УАФ

Матч Чехія – Україна буде показаний у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного, а також ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Нагадаємо, що у першому турі Ліги націй збірна України поступилась Албанії у номінально "домашній" грі (1:2). Чехія також невдало стартувала у цьому турнірі, розгромно поступившись Грузії (1:4).