Чехія – Україна: де купити квитки на матч збірної у Лізі націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зіграє другий матч у Лізі націй сезону-2024/2025. "Синьо-жовті" у гостьовому поєдинку зустрінуться з Чехією.

У стартовому матчі Ліги націй українські "леви" поступились Албанії та втратили очки. Підопічні Сергія Реброва мають шанс реабілітуватись у Празі.

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Де придбати квитки на гру збірної України

Продаж квитків на гру Чехія – Україна у Лізі націй триває. Які умови потрібно виконати для придбання квитків:

Одни вболівальник може придбати не більше, ніж чотири квитки. Після покупки перевіряйте електронну пошту, а потім роздрукруйте білет, щоб потрапити на матч, або завантажте на телефон.

Квитки для українців продаються, лише на сектори: 119-й, 120-й, 121-й та 122-й.

Вартість квитків:

Квиток у фан-сектор коштує 490 крон.

Квиток для дітей, які мають зріст менше 150 сантиметрів – знижка 50 відсотків.

Квиток для людей з обмеженими можливостями у колісному кріслі – 190 крон.

Зверніть увагу! Квитки на матч Ліги націй Чехія – Україна можна придбати – за посиланням. Дітям до двох років вхід на арену заборонений.

Зазначимо, що поєдинок Чехія – Україна розпочнеться о 21:45 (за київським часом) та о 20:45 (за місцевим). Місце проведення матчу – Прага, стадіон "Eden Arena".