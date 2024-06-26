Чехія залишає Євро-2024: Туреччина виборола вихід у плей-оф з другого місця

Збірна Туреччини здолала команду Чехії в завершальному матчі на груповому раунді. Турки скористалися чисельною більшістю, яку отримали вже на 20-й хвилині зустрічі.

Чехія – Туреччина – 1:2

Голи: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4

На арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі відбувся матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024, в якому зустрічалися збірні Чехії та Туреччини, пише 24 Канал.

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Туреччина вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024

Перший тайм завершився без голів, однак подія, яка суттєво вплинула на перебіг гри, все ж таки сталася. На 20-й хвилині Антонін Барак шипами став на ногу супротивника та отримав друге попередження, залишивши чехів у меншості.

Чисельною більшістю Туреччина скористалася вже на початку другої 45-хвилинки. Чалханоглу ударом в один дотик відправив м'яч у ворота чехів.

Здавалося, що на цьому інтрига була похована, адже чехам для виходу в плей-оф була необхідна виключно перемога. Проте на 66-й хвилині Хори завадив голкіперу забрати м'яч у воротарській зоні, чим скористався Соучек, який розстріляв ворота, повернувши рівновагу на табло.

Після цього чехи, відчувши присмак крові, удесятьох намагалися вирвати перемогу. Ледь не вдалося зробити це за 8 хвилин до кінця основного часу, однак взяття воріт від Кухта не було зараховано через зафіксоване порушення правил.

У компенсований час Кекчю відпасував ліворуч на Тосуна, той змістився в центр та пробив точно в дальній кут, вирвавши для Туреччини перемогу.

Туреччина зберегла за собою друге місце в групі F, не зважаючи на сенсаційну перемогу Грузії над Португалією у паралельній грі, та вийшла в 1/8 фіналу. Чехія посіла четверте місце у квартеті та залишила континентальну першість.