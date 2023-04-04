Клуб Другої ліги оголосив про трансфер футболіста, який грав в анексованому Криму: ганебні фото

Чайка вирішила запросити гравця, який два роки провів у чемпіонаті Криму під окупацією та не цурався ставити геотег "Росія". Правда, пізніше клуб видалив пост про підписання з інстаграм.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії український футбол став закритим для представників країни-терористки. Втім зрадників нашої Батьківщині у грі №1 все ще достатньо, на жаль.

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У скандал потрапив футбольний клуб Чайка з Петропавлівської Борщагівки (Київська область). Напередодні рестарту сезону 2022-2023 команда представила трьох новачків – нападника Смітюха Олександра та півзахисників Владислава Кулакевича і Олексія Тищенка.

Саме підписання останнього і викликало обурення. Справа в тому, що Тищенко грав в чемпіонаті Криму вже після анексії півострову Росією. Він виставяляв в інстаграм фотографії з Кубком Криму, а також геотегом "Росія, Крим, місто Сімферополь". Зараз ці знимки видалені.

Що відомо про Тищенка

Згідно з даними Transfermarkt, Олексій є уродженцем Миколаєва. На момент анексії Криму півзахисник виступав за Таврію, але влітку 2014 року перебрався в латвійську Юрмалу.

У 2016 році він перейшов до ФК Врадіївка (Миколаївська область), а вже за рік опинився у Кримтеплиці. На окупованій територій Тищенко провів два сезони, в тому числі і за Кизилташ з Бахчисараю.

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Футболіст повернувся на підконтрольну Україні територію у 2019-му, ставши гравцем Миру з Горностаївки. Після цього він пограв за МФК Первомайськ та Васт, поки не перейшов у Чайку.

Сам клуб з Петропавлівської Борщагівки спочатку видаляв негативні коментарі до посту про підписання Тищенка, а пізніше і зовсім видалив новину про його підписання. Після десяти турів Другої ліги команда йде на третьому місці, відстаючи від лідера на 9 балів.