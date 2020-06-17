Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала яскраві фото із тренування. Дівчина вже активно готується до майбутніх змагань.

Світлинами Ярослава Магучіх поділилась у своєму Instagram. Фото неабияк привернули увагу підписників.

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Численні фани не обійшли стороною та написали багато компліментів на адресу дівчини. Як бачимо, спортсменка знаходиться у відмінній фізичній формі.

Чудовий початок дня – ранкове тренування,

– підписала Магучіх.

Додамо, що спортсменка спеціалізується на стрибках у висоту.

Досягнення Ярослави Магучіх