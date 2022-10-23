Бєсєдін вперше за 1,5 року відзначився результативною дією за Динамо: відео

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін ніяк не може перервати свою "гольову мовчанку" в офіційних матчах. Та цього разу він зробив результативний пас.

Нападник Артем Бєсєдін ніяк не може забити за Динамо в цьому сезоні в офіційному матчі. Він вже зіграв 14 матчів, але забити гол у ворота суперника так і не зумів.

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Однак у матчі проти Ворскли в УПЛ 23 жовтня він дещо "поправив" свою статистику результативних дій. Саме після його пасу Буяльський забив гол. Але цей гол не допоміг Динамо перемогти – матч закінчився внічию 1:1.

Відео результативного пасу Бєсєдіна

Ця результативна дія стала першою за півтора року для Бєсєдіна в офіційних матчах за Динамо. Попередній раз він таким відзначився 25 квітня 2021 року, коли в матчі проти Інгульця і сам гол забив, і на Циганкова віддав результативний пас.

Однак варто зазначити, що попередній сезон Бєсєдін майже повністю пропустив. І з тим частково пов'язана його "гольова мовчанка". 29 червня 2021 року у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 він отримав травму у матчі за збірну України проти Швеції. Відновився він аж наприкінці січня 2022 року. Та чемпіонат України після цього вже не проводили через початок війни. З квітня Динамо провело декілька товариських матчів, і там Бєсєдін забивав – у ворота польської Легії (оформив дубль) та турецького Галатасарая. А от в офіційних матчах йому поки забити не вдалося.

При цьому що у матчі проти Ренна у Франції саме Бєсєдін віддав передгольовий пас. Він дотепно скинув м'яч п'ятою на Буяльського. Однак той вирішив не пробивати, а віддати пас на Циганкова, який і відзначився забитим голом.