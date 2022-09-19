Був день народження дружини: Сергій Ребров пригадав, як дізнався про початок війни

За день до повномасштабного збройного російського вторгнення в Україну Сергій Ребров святкував день народження дружини.

Про це 24 каналу розповів сам колишній гравець збірної України, головний тренер клубу Аль-Айн (ОАЕ) Сергій Ребров.

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"У моєї дружини був день народження 22 лютого. Якраз Сергій (Стаховський – 24 канал) прилетів із сімʼєю до мене. Ми разом святкували", – пригадав Ребров.

Коли ми це взнали, звісно, був шок. У мене були ігри чемпіонату. Сергій хотів поїхати на ігри, тому приїхав. Проте, коли він про це (про війну – 24 канал) взнав, то одразу сказав, що "я лечу в Україну",

– розповів Сергій Ребров.

Колишній гравець збірної України зазначив, що теж мав бажання полетіти, проте в клубі були проти й заважали певні зобовʼязання. Проте він допомагав країна та людям з першого дня війни росії проти України.

Реакція керівників клубу Аль-Айн

"Звісно, що вони відреагували негативно. Ми були на першому місці, всі були задоволені моєю роботою. Я сам розумів, що будь-яка моя особиста відсутність в команді – позначиться. Я це розумів. Але одночасно розумів, що зараз мені хочеться бути разом з моєю країною, моїми людьми. Хотілося повернутися, але через обставини в мене не вийшло. Проте я допомагав всім, чим міг звідси", – повідомив Сергій Ребров.

Дивіться повне відео з Сергієм Ребровим на ютубі 24 каналу: