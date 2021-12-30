Бущан – це як Тайсон Ф'юрі, – тренер з боксу оцінив футболістів збірної України

Професійні спортсмени часто пробують займатися й іншими видами спорту, щоб розвинути певні вміння. Для прикладу, футболісти займаються боксом, щоб розвинути координацію. Та не всі заняття даються їм легко.

Тренер з боксу Єгор Голуб тренує Дениса Берінчика. Але встиг попрацювати й з футболістами збірної України. В нього на тренуваннях були Георгій Бущан, Микита Бурда та Тарас Степаненко.

"Вони всі, коли приходять і пробують, то шоковані, як це важко. Завжди виходили після першого тренування і говорили: "Ми не чекали, що тут стільки потрібно думати". Всім подобається і в міру можливості, якщо графік не насичений, приходять і тренуються", – розповів Єгор Голуб.

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При цьому інколи футболісти проводять декілька тренувань, а потім не приходять. Дехто затримується на довше. І міг би навіть зробити кар'єру в боксі.

"Бущан – він Тайсон Ф'юрі. Антропометрія якраз підходить. І йому подобається, як Тайсон Ф'юрі боксує. Він навіть скопіювати може насправді", – розповів тренер.

Повну версію інтерв'ю Єгора Голуба про те, чому завершив кар'єру боксера в любителях, хто привів збірну України з боксу до перемог на Олімпійських іграх 2012, яку оцінку отримав Денис Берінчик за бій проти Іси Чанієва та які шанси в Олександра Усика в реванші проти Ентоні Джошуа читайте невдовзі в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.