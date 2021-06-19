Виходимо з думками виграти, – Бущан про вирішальний матч України на Євро-2020 проти Австрії

Голкіпер збірної України Георгій Бущан поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Австрії. Третій матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 21 червня.

Воротар зазначив, що на заключну дуель у групі потрібно виходити лише в одному настрої – перемогти. Про це він повідомив під час пресконференції в Українському медіацентрі.

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Я ще не грав жодної гри з думкою, що потрібно зіграти внічию. Ми виходимо на поле з думками виграти, а вже по ходу матчу ти розумієш, можеш виграти чи ні. Думаю, точно так само і Австрія буде налаштовувати себе на перемогу. Тому буде цікавий матч, ми всі його чекаємо,

– сказав голкіпер.

Георгій Бущан додав, що збірна Австрії – це хороша команда, яка проявляє характер і добре атакує, а також багато б'є по воротах. За його словами, повноцінна підготовка до матчу розпонеться 19 червня.

У третьому поєдинку групи C на Євро-2020 збірна України зустрінеться з Австрією. У цьому матчі вирішиться друга путівка у плей-офф турніру.