Було видно кістку: ексфутболіст Барселони отримав моторошну травму

Півзахисник Еспаньйола Алеш Відаль отримав жахливу травму у матчі з Бетісом. Футболіст отримав пошкодження у боротьбі із суперником.

Травма через власну недбалість

32-річний хавбек отримав травму у боротьбі із оборонцем Бетіса. Пецелла зі всієї сили врізався у ногу Алеша Відаля.

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Гравець Еспаньйола отримав різану ранку, з якої було видно закривавлену кістку. Головний арбітр зустрічі після перегляду ВАР вилучив кривдника з футбольного поля. Всю цю ситуацію та пошкодження можна було б уникнути.

Відаль бігав із тонкими щитками, які були схожі на картонні. Сам футболіст знехтував правилами безпеки під час матчу. Відалю наклали аж 15 швів. Через це пошкодження гравець вже пропустив поєдинок проти Алавеса, у якому Еспаньйол мінімально обіграв суперника.