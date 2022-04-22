Буду її захищати й помру тут, – білоруський тренер Руху не покине Україну попри війну

Головний тренер Руху Леонід Кучук поділився своїми майбутніми планами. Хоча наставник за національністю є білорусом, але своє життя пов'язує виключно з Україною.

Кучук: Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні

63-річний білоруський спеціаліст зізнався, що вже давно прийняв рішення, що продовжить жити в Україні. Леонід Кучук готовий захищати українську землю, чого б йому це не вартувало.

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Наставник Руху розповів, як переживає війну та що його спонукало прийняти таке рішення на користь української держави. За словами Кучука, дядько та брат його дружини стали на захист України від окупантів.

Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати й помру тут, чого б мені це не вартувало. Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі. Я – білорус, але мене багато що пов'язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина – українка, а її батько, також українець, він з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють,

– сказав тренер львівського клубу.

Першу частину сезону Рух на чолі з Кучуком закінчив на 11 місці у таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.

Кар'єра Кучука в Україні