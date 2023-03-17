Будівельник недосяжний: київський клуб достроково став чемпіоном Суперліги
Джерело:ФБУ
Лідер елітного дивізіону баскетбольного чемпіонату України в останньому матчі здолав Черкаські Мавпи. Підопічні Дмитра Забірченка наблизилися до чергового чемпіонства.
В домашньому матчі української Суперліги Будівельник переміг Черкаські Мавпи з рахунком 91:70. Таким чином кияни здобули 25 перемогу та стали недосяжні для конкурентів.
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Одинадцяте чемпіонство Будівельника
В турнірній таблиці команда Забірченка набрала 50 очок. Навіть якщо Будівельник програє у семи матчах, що залишилися, кияни наберуть 57 пунктів. Стільки може набрати лише Київ-Баскет, але у Будівельника буде перевага за особистими зустрічами. Зазначимо, що всі три дербі цього сезону виграла саме команда Забірченка.
Топ-5 команд Суперліги
- 1. Будівельник – 50 очок
- 2. Київ-Баскет – 44
- 3. Дніпро – 42
- 4. БІПА – 42
- 5. Політехніка-Галичина – 40
Таким чином, Будівельник додасть до своєї клубної скарбнички 11 "золото" Суперліги. Востаннє кияни ставали чемпіонами в сезоні 2016/17.