Будинок моїх батьків пошкодила російська ракета, – Калініна мріє повернутися до рідного Києва
Джерело:ВТУ
Тенісистка Ангеліна Калініна залишила Україну за сім днів до вторгнення російських військ, вирушивши на змагання у Доху. З того моменту українка не може повернутися до рідної країни
Калініна: Тепер я просто їжджу з готелю до готелю, з турніру на турнір
Раніше українка підтримувала форму у столиці. Проте наразі вона позбавлена можливості тренуватися у рідному місті.
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Українка готується до стартів в інших країнах. Вона запевняє така підготовка викликає у неї дискомфорт.
"Я поїхала, як і всі розсудливі люди. Тепер я просто їжджу з готелю до готелю, з турніру на турнір. Це жахливе почуття. У мене немає постійної бази. Раніше я жила і тренувалася в Києві. Кожні два-три тижні я їздила туди і проводила декілька тижнів, коли була така можливість, тепер ми просто стрибаємо з однієї країни до іншої і це просто жахливо", – зазначила тенісистка.
Калініна розповіла, що у Києві, як і раніше, живуть її мати, батько та 18-річний брат-студент, а її власний будинок пережив обстріл російськими ракетами.
Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, а ось будинок мого дядька повністю зруйнований. Я не можу уявити, яке це. Моєму братові лише 18 років і те, що він зараз переживає, я навіть не хочу це пояснювати,
– сказала Ангеліна.
"Щодня я задаю собі питання: "Коли я знову буду вдома? Але зараз я не бачу для цього жодної нагоди", – додала українська тенісистка.
Що відомо про спортсменку
- Остання представниця України на Ролан Гаррос-2022 – Ангеліна Калініна – припинила виступи на ґрунтовому Грендслемі. Калініна зазнала поразки у матчі другого кола від американки Джессіки Пегули.
- Калініна вдруге поспіль вилітає з Ролан Гаррос у другому колі. Це залишається її найкращим результатом на рівні Грендслемів, вона ще ніколи не грала у третьому колі.
- Після Ролан Гаррос-2022 Калініна стане першою ракеткою України. Еліна Світоліна втратить цей статус, який вона утримувала з 2013 року.