Будинок моїх батьків пошкодила російська ракета, – Калініна мріє повернутися до рідного Києва

Тенісистка Ангеліна Калініна залишила Україну за сім днів до вторгнення російських військ, вирушивши на змагання у Доху. З того моменту українка не може повернутися до рідної країни

Калініна: Тепер я просто їжджу з готелю до готелю, з турніру на турнір

Раніше українка підтримувала форму у столиці. Проте наразі вона позбавлена можливості тренуватися у рідному місті.

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Українка готується до стартів в інших країнах. Вона запевняє така підготовка викликає у неї дискомфорт.

"Я поїхала, як і всі розсудливі люди. Тепер я просто їжджу з готелю до готелю, з турніру на турнір. Це жахливе почуття. У мене немає постійної бази. Раніше я жила і тренувалася в Києві. Кожні два-три тижні я їздила туди і проводила декілька тижнів, коли була така можливість, тепер ми просто стрибаємо з однієї країни до іншої і це просто жахливо", – зазначила тенісистка.

Калініна розповіла, що у Києві, як і раніше, живуть її мати, батько та 18-річний брат-студент, а її власний будинок пережив обстріл російськими ракетами.

Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, а ось будинок мого дядька повністю зруйнований. Я не можу уявити, яке це. Моєму братові лише 18 років і те, що він зараз переживає, я навіть не хочу це пояснювати,

– сказала Ангеліна.

"Щодня я задаю собі питання: "Коли я знову буду вдома? Але зараз я не бачу для цього жодної нагоди", – додала українська тенісистка.

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