Красивий жест: Ярмоленко відмовиться від капітанської пов'язки у Динамо

Київське Динамо здійснило легендарне повернення Андрія Ярмоленка. Капітан збірної України вже приєднався до розташування команди.

Андрій у гарному настрої прибув до табору Динамо, де його одним із перших зустріч капітан киян Сергій Сидорчук. Ярмоленко вирішив зробити красивий жест у сторону нинішнього капітана київського клубу.

Читайте також Півзахисник Динамо зізнався, чи віддасть "10-ку" зірковому новачку киян Ярмоленку

Поважає важливість нинішнього капітана

За інформацією джерела, Ярмоленко не буде забирати капітанську пов'язку у Сидорчука. Сергій залишиться капітаном Динамо у новому сезоні-2023/2024.

Андрій вважає, що Сидорчук разом із Георгієм Бущаном та Віталієм Буяльським є одним із лідерів "біло-синіх" та від яких залежить результат.

Також відзначається, що саме Ярмоленко був ініціатором 2-річного контракту, а не 1 плюс 1, як того хотіло керівництво Динамо.

Андрій поєднав себе угодою з київським клубом до кінця червня 2025 року. Востаннє правий вінгер виступав за Динамо з серпня 2017-го. До цього повернення Ярмоленко вже провів у біло-блакитній футболці 340 матчів, у яких забив 137 голів та віддав 90 асистів.

Раніше ж стало відомо, під яким номером виступатиме футболіст у столичному клубі. Наразі під номером Андрія у Динамо виступав півзахисник Микола Шапаренко.

Вже 5 липня Андрій знову зможе одягнути футболку Динамо, коли кияни зіграють перший контрольний спаринг на зборах в Австрії проти бухарестського Динамо.